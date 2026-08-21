New York borsası günü düşüşle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,32 azalarak 52.759,21 puana geriledi.

S&P ⁠500 endeksi yüzde 0,87 azalışla 7.641,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 düşüşle 26.067,17 puana indi.

Orta Doğu'daki gelişmeler izlenmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "ekonomik operasyon" ilan etti. Trump, "Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, ayrıca finans kuruluşları, şirketler, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir tür "can simidi" sağlayan ülkeleri de "muazzam ekonomik sonuçlarla" karşılaşmakla tehdit etti.

Analistler, Trump'ın İran ekonomisini çökertmeyi amaçlayan tedbirleri duyurmasının, Washington ile Tahran arasındaki tansiyonun yakın zamanda düşebileceğine dair ihtimalleri azalttığını belirtti.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 2 artarak 93,40 dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığının dün uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurması sonrasında tahvil piyasasında baskı azalmış, tahvil faizleri gerilemişti.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon risklerini yeniden yatırımcıların gündemine taşımasıyla, ABD Hazine tahvillerindeki toparlanma tersine döndü.

Ülkenin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan artarak yüzde 4,70'e ve 30 yıllık tahvil faizi 5 baz puan yükselerek yüzde 5,25'e ulaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün verdiği bir röportajda, tahvil geri alım hacminin ihraç başına 4 milyar dolar tutarını da aşabileceğini söyledi.

İran gündemine yönelik de konuşan Bessent, tarihteki en ağır yaptırımları devreye sokacaklarını ve "İran'ı çökerteceklerini" ifade etti.

Bessent, petrol piyasalarının, bu ekonomik baskının ne anlama geldiğini yanlış yorumladığını düşündüğünü anlattı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 6 bin azalarak 206 bine gerilerken piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, önleyici nitelikte faiz artışı yapılıp yapılmamasına dair çok fazla şey duyduğunu ancak bunun çözülmesi gereken acil bir sorun olduğuna yönelik pek bir kanıt göremediğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de kademeli faiz artışlarının daha sonra yapılacak potansiyel olarak daha büyük ve ani artışlara kıyasla daha tercih edilir olduğunu söyledi.

Musalem, eylülde yapılacak para politikası toplantısında ne yönde bir adım atacağı konusunda kararının verilere bağlı olacağına dikkati çekerek, "Her toplantıya açık fikirli bir yaklaşımla girmek istiyorum." ifadesini kullandı.