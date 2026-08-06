New York borsası günü karışık seyirle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 260 puanın üzerinde yükselerek yüzde 0,49 artışla 54.349,12 puana ulaştı. Endeks kapanışta rekor tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.723,55 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,83 kayıpla 26.363,44 puana geriledi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, devam eden bilanço sezonu ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun "48 saat içinde" netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında açılacağını" ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Umman ile Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen bir "geçici güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söyledi.

Öte yandan devam eden bilanço sezonu da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Haziran ayındaki halka arzının ardından dün ilk bilançosunu açıklayan SpaceX, gelirinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 92 yükselişle 7,81 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Şirket ikinci çeyrekte net zararının ise geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı. Buna karşın şirketin özellikle yapay zeka alanındaki yüksek sermaye harcamalarıyla SpaceX hisseleri yüzde 13,6 değer kaybetti.

Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüzde 7 düştü.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri yıl geneline ilişkin gelir tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 4,9 değer kazanırken, medya ve eğlence şirketi The Walt Disney Company'nin hisseleri de karının beklentileri aşmasıyla yüzde 3,7 yükseldi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketin yalnızca Nvidia çiplerini kullanacağını açıklamasının ardından yüzde 3,4 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası açısından önem taşıyan iş gücü piyasasına ilişkin veriler izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı temmuzda 44 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 54,1 seviyesine yükselmesine rağmen beklentilerin altında kalsa da sektördeki büyümenin devam ettiğine işaret etti.