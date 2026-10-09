New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 51.231,64 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.765,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,25 kayıpla 27.193,34 puana geriledi.

Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki hareketler yatırımcılar tarafından takip edilirken, pay piyasalarında özellikle teknoloji hisselerindeki satışlar öne çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki gerilim ve küresel petrol arzına ilişkin endişelerle yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. ABD'nin güney sahillerine yaklaşan Isaias Kasırgası'nın petrol üretimini tehdit etmesi de fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Dün savaşı sona erdirmek için İran'la anlaşma yapmak istemediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bugün ise 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, dün 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,23'e geriledi. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,6'ya indi.

Öte yandan, OpenAI'a ilişkin haberler yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların sürdürülebilirliği ve şirketlerin karlılığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Financial Times'ın OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin daha önce işaret edilen seviyenin yaklaşık 20 milyar dolar altında kaldığına ilişkin haberinin ardından önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

Oracle'ın hisseleri yüzde 5,5, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,9, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3,9 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 4,4 değer kaybetti.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilave faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

Waller, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları beklediğini söyledi.

Faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu söyleyen Waller, "Faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılması gerekmiyor ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu zamanlı bir şekilde hedefe geri getirmek için para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının gerekeceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 3 Ekim'de sona eren haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.