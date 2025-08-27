  1. Ekonomim
  3. New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,32 artarak 45.565,23 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 6.481,40 puana yükseldi ve kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,21 kazançla 21,590,14 puana çıktı.

Yatırımcılar Nvidia'nın yayımlayacağı finansal sonuçlara odaklanırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler Nvidia'nın S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip şirket olduğuna işaret ederek, yapay zeka gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen şirketin bilançosunun piyasaların seyrinde etkili olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler de takip edilirken, ülke basınında Cook'un görevden alınmasına itiraz edeceği davayı bugün açabileceği haberleri yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını kaydetti.

 

