New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,29 artarak 46.067,58 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,56 artışla 6.654,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,21 kazançla 22.694,61 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtmesi sonrasında cuma günü sert düşen pay piyasalarında, iki ülke arasındaki gerilime dair endişelerin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Trump, geçen hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, daha sonra da 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Dün yaptığı açıklamada ise Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirten Trump, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Çin "makul davranmaya istekli" olursa ABD'nin müzakereye hazır olduğunu, ancak aksi takdirde ABD'nin "çok daha fazla kozu" olduğunu söyledi.

Analistler, cuma günü üç büyük endeksin son birkaç ayın en kötü seansını yaşadığını vurgulayarak, yaşanan satış dalgasının piyasalar için sakin geçen bir dönemi sona erdirdiğini belirtti.

Trump'ın hafta sonu yaptığı "her şey yoluna girecek" açıklamasının ise piyasaları rahatlattığına işaret eden analistler, ancak ABD ile Çin arasındaki ticarete ilişkin belirsizliğin sürdüğünü kaydetti.

Kurumsal tarafta, ABD'li banka JPMorgan Chase, ülkenin çıkarları ve ulusal güvenliği için önemli sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamak için 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklarken, şirketin hisseleri yüzde 2,4 değer kazandı.

OpenAI ile ortaklığını resmi olarak duyuran ABD'li çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 10 artış kaydetti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının on üçüncü gününe girildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, para politikasının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı arasındaki riskleri dengelemeye odaklanması gerektiğini, bunun da politikanın daha tarafsız bir duruşa kaydırılması anlamına geldiğini söyledi.

Yılın geri kalanında daha fazla gevşemeyi uygun gördüğünü dile getiren Paulson, "Ekonomi beklediğim gibi gelişirse, bu yıl ve gelecek yıl yapacağımız para politikası ayarlamaları, işgücü piyasası koşullarını tam istihdama yakın tutmak için yeterli olacaktır." ifadesini kullandı.

Piyasalarda yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo ve JPMorganChase'in yayımlayacağı finansal sonuçlar takip edilecek.