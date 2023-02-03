New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 kayıpla 34.054,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,48 artarak 4,180,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,26 yükselerek 12.201,23 puana çıktı.

Geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir açıklayan ve 40 milyar dolarlık hisse geri alım planını duyuran Meta'nın hisselerinin günü yüzde 23'ün üzerinde kazançla kapatması dikkati çekti. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri, beklenenden daha iyi gelen Meta finansal sonuçlarının da etkisiyle 5 ayın en yüksek değerine çıktı.

Analistler, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yarın açıklanacak istihdam raporunda görülebilecek herhangi bir soğuma işaretinin, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını masadan kaldırabileceğine yönelik beklentilerini artırabileceğini kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ocak ile biten haftada 183 bin ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükselirken, sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutan fabrika siparişleri, Aralık 2022'de yüzde 1,8 artışla beklentilerin altında kaldı.