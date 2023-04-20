New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalışla 33.897,01 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.154,52 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artarak 12.157,23 puana çıktı.

ABD'de pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi. Ülkede bugün açıklanan bilançolara göre, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı yüzde 19, geliri ise yüzde 2 azaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiğini, büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediğini ortaya koydu.

Raporda, istihdam büyümesinin biraz azaldığı ancak ücretlerin bir miktar ılımlılık göstermesine rağmen yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi. Genel olarak fiyat seviyelerinin ılımlı bir artış gösterdiği belirtilen raporda, fiyat artış oranının yavaşlamış gibi göründüğü vurgulandı.