New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 220 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,68 azalışla 33.301,87 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalarak 4.055,81 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 11.854,35 puana yükseldi.

ABD'de pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Bankacılık krizinde adı geçen First Republic'in hisse fiyatındaki düşüş bugün de devam etti. Hafta başında açıkladığı bilançosu ilk çeyrekteki mevduat kayıplarını ortaya koyan bankanın hisseleri yüzde 30 civarında değer kaybetti.

ABD'li bölgesel banka Pacific Western'in ise ilk çeyrek karı beklentilerin üzerinde gelirken geçen yılın sonunda 33,9 milyar dolar olan toplam mevduatları mart sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 17 azaldı.

Öte yandan, açıklanan ilk çeyrek bilançosuna göre Bankanın 20 Mart itibarıyla 27,1 milyar dolar olan toplam mevduatı, 31 Mart itibarıyla 1,1 milyar dolarlık artışla 28,2 milyar dolara yükseldi. Bankanın bilançosundaki mevduat çıkışlarının dengelendiğine ilişkin işaretler sonrası Pacific Western hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.