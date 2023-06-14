New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,68 azalışla 33.979,33 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 4.372,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 13.626,48 puana yükseldi.

Fed'in para politikası kararları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, toplantıda federal fon oranı aralığının sabit tutulmasının, FOMC'ye gelen bilgileri ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme imkânı vereceğine işaret edildi.

Federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükselten Fed, yılın ilerleyen zamanlarında olası ek faiz artışlarının sinyalini verdi. Fed'in faiz oranı tahmini, 2024 yılı için yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi.