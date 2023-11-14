New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 34.337,87 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 4.411,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kayıpla 13.767,74 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Kongresinde federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamaması durumunda hafta sonu hükümetin kısmen kapanma riski olduğunu anımsatan analistler, uzun süreli bir kapanmanın da ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

New York Fed'in yayımladığı ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 3,6'ya geriledi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı da 2024 mali yılının ilk ayı olan ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu.