New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 35.430,42 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 4.550,58 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kayıpla 14.258,49 puana geriledi.

ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Böylece ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,37 ile 10 haftanın en düşük seviyesine indi.

Ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizleri de eylül ayından bu yana ilk kez yüzde 4,3'ün altına düştü.