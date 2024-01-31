New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 133 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 38.467,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 4.924,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 15.509,90 puana indi.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller değerlendirilirken pay piyasalarında da karışık bir seyir izlendi. ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin etkisiyle yüzde 8'e yakın değer kazandı.

Ev aletleri üreticisi Whirlpool'un hisseleri ise gelir beklentisinin tahminlerin altında kalması sonrası yüzde 6'nın üzerinde düştü.

ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi JetBlue'nun hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde zarara uğraması ve bu yıl kapasitesinde düşüş öngörmesinin ardından yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Nakliyat şirketi UPS'in hisseleri de şirketin gelir tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, yurt dışı ve yurt için nakliye hacimlerinde düşüş bildirmesi ve 12 bin çalışanının işten çıkarılacağını açıklaması sonrası yüzde 8'in üzerinde düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 9 milyon 26 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi de ocakta aylık 6,8 puan artışla 114,8'e yükselerek Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklerken, bankanın çarşamba günü politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler sürerken analistler, çarşamba günü açıklanacak para politikası karar metninde ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.