New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalışla 39.475,90 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalarak 5.234,18 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 16.428,82 puana yükseldi.
Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine dair devam eden iyimserlikle dün rekor seviyelere çıkan endekslerde, haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi.
Dün New York borsasındaki ilk işlem gününe yüzde 48 kazançla güçlü bir başlangıç yapan Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'in hisseleri bugün ise yaklaşık yüzde 9 düştü.
Tesla'nın hisseleri, Çin'deki elektrikli araç üretimini azalttığına dair haberler sonrasında yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.
ABD'li kargo ve lojistik şirketi FedEx'in hisseleri, yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.
Lululemon'un hisseleri ise Kuzey Amerika'daki büyüme yavaşladığı için zayıf görünüm tahmini nedeniyle yüzde 16'ya yakın değer kaybetti.
Nike'ın hisseleri de Çin'de satışların yavaşlaması ve zayıf görünüm bildirmesi nedeniyle yaklaşık yüzde 7 geriledi.
Nasdaq borsasında işlem gören Digital World Acquisition'ın yönetim kurulu, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group ile birleşme anlaşmasını onayladı. Böylelikle kaynak arayışında olan Trump'ın, sosyal medya platformu "Truth Social"ın halka arz edilmesinin önü açılırken, Digital World Acquisition'ın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 14 düşüş kaydetti.