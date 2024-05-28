New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalışla 38.852,86 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.306,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 17.019,88 puana çıktı.

ABD'de haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Ülkede bu hafta açıklanacak veriler ile Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalarda para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Fed'in yarın açıklayacağı Bej Kitap raporu ile perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri yakından izlenecek. ABD Hazinesinin 2002'den bu yana ilk tahvil geri alımına da yarın başlayacak.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bugün verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklenmesi gerektiğini aktardı. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceğini ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil ihalelerinin ardından yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,54'e yükseldi.

Kurumsal tarafta da mobil ağ operatörü US Cellular'ın hisseleri de T-Mobile'ın şirketin kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurması sonrası yüzde 18'e yakın değer kazandı.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI'nin yatırımcılardan 6 milyar dolar toplamasının ve Musk'ın yeni "süper bilgisayarı" için Nvidia çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.