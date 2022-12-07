New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası güne yükselişle başladı.
AA
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Açılışta Dow Jones endeksi, 56 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,17 artarak 33.652,44 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 3.952,92 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,14 artarak 11.028,12 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz oranı ile enflasyonu kontrol altına alırken, ekonomiyi resesyona sokmayacağına yönelik yatırımcı güveninin azaldığına işaret eden analistler, söz konusu endişenin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.