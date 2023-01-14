New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 34.302,61 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 3.999,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 yükselerek 11.079,16 puana çıktı.

ABD'li bankaların bilançolarının resesyon endişelerini körüklemesiyle güne düşüşle başlayan endeksler, gelen ekonomik veriler sonrası yönünü pozitife çevirdi. JPMorgan Chase ve Bank of America'nın karları geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artarken, Citigroup ve Wells Fargo'nun karları aynı dönemde azaldı. Aynı bankaların hisseleri, açılışta değer kayıpları yaşarken, günü yükselişle tamamladı.

ABD'de tüketici güven endeksi, ocakta piyasa beklentilerinin üzerine çıktı ve 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kısa vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4,4'ten 4'e geriledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin borç limitine 19 Ocak'ta ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti, Kongre'ye borç limitini artırmak veya askıya almak için "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.