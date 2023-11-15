New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,43 artışla 34.827,70 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,91 artarak 4.495,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,37 kazançla 14.094,38 puana çıktı.

ABD'de tüketici enflasyonu ekimde beklentilerin altında gerçekleşirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. TÜFE, ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. Çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 yükseldi. Bu dönemde yıllık yüzde 4 olan çekirdek enflasyon, 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,43'e kadar geriledi.

Enflasyondaki yavaşlama Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentileri desteklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimalinin neredeyse ortadan kalktığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ekim ayı TÜFE verilerine ilişkin değerlendirmesinde, istihdam piyasasının gücünü korurken, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme gördüklerine işaret ederek, yüzde 3,2'ye gerileyen yıllık enflasyonun geçen yılki zirvesinden yüzde 65 daha düşük olduğunu vurguladı.

Öte yandan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yüzde 2'ye doğru düzgün bir seyir izleyeceğine ikna olmadığını, talebi ve enflasyonu frenlemek için daha fazla şey yapılması gerekmesinden korktuğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyondaki ilerlemenin devam ettiğini, ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ve iş gücü piyasaları canlı olduğunu, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşması için hala kat etmesi gereken yol olduğunu kaydetti.