New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4,554,89 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kazançla 14.281,76 puana çıktı.

ABd'de Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentiler güçlenirken, pay piyasaları günü pozitif tamamladı. S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı.​​​​​​​ Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık bazda 2,9 puan yükselerek 102'ye çıktı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, para politikasının ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için iyi konumda olduğuna güvendiğini ifade etti. Ekonomik büyümenin yavaşladığına dair işaretlerden cesaret aldığını dile getiren Waller, enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi durumunda politika faizinin düşürülebileceğine dair iyi ekonomik argümanlar olacağını kaydetti.

Waller, enflasyonun sürekli olarak düşmesi durumunda faiz oranların yüksek kalması konusunda ısrar etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, uygun politika yolunu değerlendirmek için verileri yakından izleyeceğine dikkati çekerek, enflasyonun ilerlemesi durumunda faiz artırımından yana olacağını anlattı. Bowman, düşük ve istikrarlı enflasyonu teşvik etmek için Fed politika faizinin pandemi öncesine göre daha yüksek bir seviyede olmasının gerekebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de genel olarak enflasyonda iyi bir ilerleme kaydedildiğini, enflasyonun yavaşladığını ancak henüz hedefe ulaşmadığını hatırlattı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyon baskısında azalma görülmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD basınında konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Çinli çevrim içi perakende şirketi Shein'in ABD'de gelecek yıl halka arz için başvuruda bulunduğu bildirildi. Haberlerde, şirketin 80-90 milyar dolar civarında değerlemeye ulaşabileceği aktarıldı.

Ayrıca, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi de 6 baz puan azalışla yüzde 4,33'e geriledi.