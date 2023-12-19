New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay bir seyir izleyerek 37.306,02 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artarak 4.740,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kazançla 14.904,81 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağına yönelik iyimser havayı zayıflatan geçen haftaki açıklamalarına karşın pay piyasalarında yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in geçen hafta gerçekleşen bu yılki son toplantısından gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslemesine rağmen Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpülemişti.

Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını yakın zamanda ve hızlı bir şekilde düşürme konusunda önceden taahhütte bulunmadığını ve piyasa beklentilerindeki artışın bankanın işleyişiyle çeliştiğini söyledi.

San Francisco Fed President Mary Daly ise bir röportajında aşırı sıkılaşmayı önlemek için faiz indirimlerinin gelecek yıl gerekli olabileceğini belirtti. Daly, enflasyonun son aylardaki istikrarlı düşüşünü sürdürmesi halinde Fed'in politika faizinde gelecek yıl üç kez indirime gidilse bile oldukça kısıtlayıcı olacağını ifade etti.

Analistler, yatırımcıların bu hafta Fed'in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayabileceği konusunda fikir verebilecek ekonomik verileri takip edeceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise US Steel'in hisseleri, Japon Nippon Steel'in şirketi 14,9 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağına ilişkin haberlerin ardından yüzde 26'nın üzerinde değer kazandı.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri ise Çin'in "iPhone'nun hükümet çalışanları tarafından kullanılmasına yönelik yasağı genişlettiğine" dair haberler sonrası yüzde 1'e yakın düştü.