New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 39.005,49 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,12 artışla 5.175,26 puanla rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 16.265,64 puana ulaştı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik beklentilerin değişmediğine işaret ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin ise mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 60 ile fiyatlandığını belirtti.

Ayrıca analistler, tüketici enflasyonunun ardından yatırımcıların dikkatlerinin perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısına çevrildiğini kaydetti.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 7'nin üzerinde yükseldi. Oracle'ın hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 12'ye yakın değer kazandı.

Boeing'in hisseleri ise şirketin uçaklarıyla ilgili yaşanan güvenlik ve üretim sorunları nedeniyle yüzde 4'ün üzerinde düştü.