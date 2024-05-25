New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 39.069,59 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 artışla 5.304,72 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 1,1 kazançla 16.920,79 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

Pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini erteleyeceğine dair endişelere rağmen çip şirketi Nvidia'nın finansal sonuçlarının piyasaları desteklediği belirtildi.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,7 arttı. Tüketici güven endeksi, mayısta yukarı yönlü revize edilerek 69,1'e çıkarıldı. Öncü verilerde yüzde 3,5 olarak açıklanan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de mayısta yüzde 3,3 oldu.

Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 2,5 artarken diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri de yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Ethereum ETF'lerin önünü açabilecek bir kural değişikliğini onaylaması sonrasında kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

New York borsası, pazartesi günü ABD'deki Anma Günü tatili dolayısıyla işleme kapalı olacak.