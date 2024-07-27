New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 650 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,64 artarak 40.589,34 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artışla 5.459,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 17.361,70 puana çıktı.

ABD'de pay piyasalarında haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Analistler, verilerin ılımlı bir hızda artmasının, ekonomiye zarar vermeden enflasyonu yavaşlatmak isteyen Fed yetkilileri için cesaret verici olduğunu, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

ABD'de tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 66,4 oldu. Yukarı yönlü revizyona rağmen tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azaldı ve 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, temmuzda yüzde 3'ten yüzde 2,9'a gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları takip edilirken, ABD'nin büyük sanayi şirketlerinden 3M'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması ve bu yıla ilişkin beklentilerini yükseltmesi sonrası yüzde 23 değer kazandı.

Analistler, ABD'de gelecek hafta Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında çıkacak kararlar ile Microsoft, Apple, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin bilançolarının piyasaların odağında olacağını belirtti.