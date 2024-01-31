New York Community Bank'ın hisseleri temettü kesintisine gitmesi sonrası sert düştü

New York Community Bank, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 252 milyon dolar zarar edildiği bildirildi. Piyasa beklentileri bankanın söz konusu dönemde kar açıklaması yönündeydi.

Açıklamada, bankanın aynı dönemde gelirinin ise 886 milyon dolar olduğu kaydedildi. Ayrıca bankanın temettü kesintisine gittiği belirtilen açıklamada, hissedarlara yapılan üç aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarıldı.

New York Community Bank'ın bu dönemde kar beklentilerinin aksine zarar etmesi ve temettü kesintisine gitmesi sonrası hisselerinde sert düşüş görüldü. Bankanın hisse değeri, TSİ 17.31'de yüzde 45 düşüşle 5,74 dolara geriledi.

New York Community Bank'ın hisselerindeki sert düşüş diğer bölgesel bankaların hisselerini de olumsuz etkiledi. Valley National Bank'ın hisseleri yüzde 6'ya yakın değer kaybederken, KBW Regional Banking'in hisseleri yüzde 4'e yakın düştü.

New York Community Bank, geçen yıl iflas eden Signature Bank'ın varlıklarını satın almıştı.