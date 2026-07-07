New York Fed Başkanı Williams: Enflasyon görünümünde daha iyimserim

Fox Business'a konuşan New York Fed Başkanı John Williams, enerji fiyatlarında beklenen düşüş nedeniyle kısa vadeli enflasyon görünümüne daha olumlu baktığını söyledi.

Williams, "Beklediğimiz enerji fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle kısa vadeli enflasyon görünümü konusunda biraz daha olumlu hissediyorum. Para politikasının Fed'in görevini yerine getirmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hürmüz'deki normalleşme petrol fiyatlarını düşürdü

ABD ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle bir süre aksayan Hürmüz Boğazı'ndaki transit trafiğin yeniden toparlanmaya başlaması ve taraflar arasında geçici ateşkes sağlanmasının ardından petrol fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı.

Williams'ın değerlendirmesi de enerji fiyatlarındaki bu düşüşün enflasyon üzerindeki olası etkilerine işaret etti.

İş gücü piyasası istikrarını koruyor

New York Fed Başkanı, ekonomik büyümenin güçlü seyrini sürdürdüğü bir dönemde iş gücü piyasasının da istikrar kazandığını belirtti.

Öte yandan Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi mayıs ayında yıllık yüzde 4,1, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşmişti.

Faiz patikasında belirsizlik vurgusu

Williams, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında haziran toplantısının ardından yayımlanan açıklamada faiz oranlarının geleceğine ilişkin sözlü yönlendirmenin kaldırılması konusunda güçlü bir mutabakat bulunduğunu söyledi.

Belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkat çeken Williams, mevcut koşullarda faizlerin gelecekteki seyrine ilişkin kesin yönlendirmelerde bulunmanın uygun olmadığını ifade etti.

Fed, 2026 yılında politika faizini sabit tutarken, piyasalarda yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor.