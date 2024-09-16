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New York Fed imalat endeksi büyümeye işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 11,5'e yükselerek sektörde geçen yıl kasımdan bu yana ilk kez büyüme yaşandığını gösterdi.

Haber Merkezi
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New York Fed imalat endeksi büyümeye işaret etti
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New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi, eylülde 16,2 puan artışla 11,5'e çıktı.

Nisan 2022'den bu yanan en yüksek seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 4,1 değerini alması yönündeydi.

Ağustos ayında eksi 4,7 olmuştu

Geçen yıl kasım ayından bu yana ilk kez pozitif bir değer alarak sektördeki büyümeye işaret eden endeks, ağustosta eksi 4,7 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi eylülde 17,3 puan artarak 9,4'e ve sevkiyat endeksi 17,6 puan artışla 17,9'a yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 7,7 puan artarak 30,6'ya tırmandı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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