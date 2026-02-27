New York Valisi, Trump’ın gümrük vergilerinin iadesini istedi

New York Valiliğinin internet sitesinde, New York Valisi Kathy Hochul'un ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e gönderdiği mektup paylaşıldı.

Mektupta Hochul, "20 milyondan fazla New Yorklu adına, her bir New York hanesine yaklaşık 1751 dolar olmak üzere, Trump yönetiminin New Yorklulara toplamda yaklaşık 13,5 milyar dolar gümrük vergisi iadesi yapmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Hochul, bu doğrultuda, ABD Hazine Bakanlığını ilgili kurumlarla koordinasyon içinde derhal tüm gümrük vergisi gelirlerinin iadesine yönelik bir plan hazırlamaya ve uygulamaya çağırdı.

ABD Yüksek Mahkemesinin geçen hafta, Başkan Donald Trump yönetiminin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini anımsatan Hochul, şunları kaydetti:

"Bu yasaya aykırı vergiler Amerikan ekonomisinde büyük tahribata yol açtı ve çalışkan aileler için maliyetleri artırdı."

Hochul, federal hükümetin doğru olanı yapması ve bu parayı geri ödemesi gerektiğini belirtti.

Yale Üniversitesindeki Budget Lab tahminlerine atıfta bulunan Hochul, buna göre geçen yıl yürürlüğe girmelerinden bu yana gümrük vergileri nedeniyle ortalama bir New York hanesinin 1751 dolar ek maliyetle karşı karşıya kaldığını, bunun da eyalet genelinde toplamda tahmini 13,5 milyar dolarlık bir etki anlamına geldiğini aktardı.

Hochul, New Yorklu tüketicilerin gündelik mallar için daha fazla ödeme yaptığını, küçük işletmelerin artan tedarik ve ekipman maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını, eyaletin özellikle tarım sektörünün darbe aldığını kaydetti.

Trump'ın yasa dışı gümrük vergisi politikaları nedeniyle milyonlarca New Yorkluya iade borcu bulunduğunu savunan Hochul, "New Yorklular ödemelerinin eksiksiz şekilde yapılmasını bekliyor." ifadesine yer verdi.