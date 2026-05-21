Nigar Ambalaj Oluklu Kutu katma değerli üretime odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren ve standart kutu üretiminden, katma değerli ambalaj çözümlerine yönelen Nigar Ambalaj Oluklu Kutu ve Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yeni makine yatırımları ve premium ürün markasıyla katma değeri yüksek üretim yapacak.

Ürün geliştirme yatırımları ve esnek üretim modeliyle dönüşüme yapmaya planlayan Nigar Ambalaj Oluklu Kutu ve Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kumaş, “Bugün hem geleneksel oluklu mukavva üretiminde hem de daha yüksek katma değerli çözümlerde yer almak için önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Ambalaj sektörü temelde ikiye ayrılıyor; biri ofset baskılı premium ürünler, diğeri daha sade baskılı standart kutular. Biz uzun yıllar standart üretimde güçlü bir yapı kurduk ancak artık premium segmentte de söz sahibi olmak istiyoruz. Çünkü sektör artık sadece üretim miktarıyla değil, tasarım, kalite ve müşteri deneyimiyle rekabet edilen bir noktaya evriliyor” dedi.

Özel kesim kutu işlerinde yüzde 100 kapasite artışı sağladıklarını vurgulayan Tamer Kumaş, şunları söyledi: “İlaçtan otomotive, gıdadan cam sektörüne kadar geniş bir müşteri portföyüne hizmet veriyoruz. Bu çeşitlilik bizi sektörel dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Türkiye ekonomisinde zorlu bir dönem yaşansa da Eskişehir, Kütahya ve Bilecik hattındaki sanayi yapısının oldukça dirençli olduğunu düşünüyorum.”

“Özel kesim projelere yöneliyoruz”

Ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Kumaş, standart kutulardan katma değerli projelere yöneldiklerine açıkladı. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri makine yatırımıyla özellikle özel kesim ambalajlarda ciddi talep artışı yaşadıklarını dile getiren Kumaş, “Ayran kutusu gibi özel tasarım ürünlerde sipariş yoğunluğu oluştu ve bazı dönemlerde talebe yetişmekte zorlandık. Standart A-Box üretimi piyasada yaygın ancak biz daha zor ve teknik işler gerektiren projelere odaklanıyoruz. Şu an iki özel kesim makinemiz aktif olarak çalışıyor, üçüncü makinemiz de devreye girmek üzere. Bu yatırımlarla pide kutusu gibi küçük hacimli ama hızlı dönen işleri de bünyemize katacağız. Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde ayakta kalmanın yolu farklılaşmaktan ve katma değer üretmekten geçiyor” diye konuştu.

Ambalaj sektöründe konsolidasyon süreci

Son yıllarda sektörde önemli yapısal değişimler yaşandığını vurgulayan Kumaş, özellikle pandemi sonrası dönemin dengeleri değiştirdiğini belirterek, “Pandemi döneminde sektöre dışarıdan giren sermaye ve kağıt fiyatlarındaki ciddi dalgalanmalar piyasada büyük kırılmalar yarattı. Kağıt üretimi son derece sermaye yoğun bir alan ve bir fabrikanın kurulumu için en az 50 milyon dolarlık yatırım gerekiyor. Maliyet baskıları nedeniyle bazı büyük firmalar Türkiye operasyonlarını sonlandırdı veya küçülmeye gitti. Avrupa’da büyüyen ancak Türkiye’den çekilen şirketler bunun en önemli göstergesi. Sektör giderek konsolide oluyor ve ayakta kalabilmek için esnek, hızlı karar alabilen yapılara ihtiyaç artıyor. Biz kendimizi dev gemiler arasında hızlı hareket eden bir hücumbotu gibi konumlandırıyoruz” dedi.

Müşteri taleplerinde önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Kumaş, s ihtiyaç ortaya çıktığında üretim yaptıklarını söyledi.