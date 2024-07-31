Niğde'de bal hasadı başladı! 250 ton bal üretimi bekleniyor

Sıcak havalar ve yağışların yetersiz olması nedeniyle bal rekoltesinde artış yaşanmadığını söyleyen Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, Niğde’nin keven balı üretiminde Türkiye’de ilk sırada olduğunu da belirtti.

"Kovan sayısı arttı, bal üretiminde artış yaşanmadı"

Ünal, "Niğde’de arı yetiştiren ve bal üretimi yapan arıcılarımız kaliteli bal üretimi yapıyor ama iki yıldır çevresel atıklardan ve küresel ısınmalardan kaynaklı olarak kovan sayısı artsa da bal üretiminde artış yaşanmıyor. Bal rekoltesinde bir düşüş yaşanırken, bal kalitesi aynı seviyede. İlimizde 2023 yılında yaklaşık 250 ton bal rekoltesi elde edildi bu yıl ise bal rekoltemizin yine aynı seviyelerde olması bekleniliyor. Bal rekoltesinde artış yaşanmaması bal üreticilerimizi tatmin etmiyor" dedi.

"Bu yıl Tarım Bakanlığı tarafından destek verilecek"

Bal üretiminde yaşanan düşüşü sıcak havaların yanı sıra mera alanlarında arıcılık için gerekli işlemlerin yapılmamasına bağlayan Ünal, ağaçlandırmanın artırılması gerektiğini söyleyerek arıcılara verilen desteklemeler konusunda da bilgi verdi. Başkan Mustafa Ünal, "Bu yıl Tarım Bakanlığı tarafından üye arıcılara kovan başına 100 lira, üye olmayanlara ise 80 lira destek verilecek. Ayrıca 41 yaşını doldurmamış arıcılara ve kadın üreticilere ek 40 lira, gezginci arıcılara ise kovan başına artı 30 lira destek sağlanacak" dedi.

Bakanlık tarafından belirlenen illerdeki birliklere üye arıcılara ek 20 lira daha destek verileceğini de ekleyen Ünal, verilen desteklerin arıcıları sevindireceğini ifade etti.