  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
Takip Et

Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Niğde'de 17 jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
Takip Et

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Merkez ilçelerinde bulunan 15 jeotermal kaynak arama, 1 jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ve 1 doğal mineralli su arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

İhaleler, 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında yapılacak.

EPDK elektrik, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verdiEPDK elektrik, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verdiEkonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 10 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 10 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık harekete geçti! Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyonlar açıklanacakBakanlık harekete geçti! Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyonlar açıklanacakEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yağışlı havalara kısa bir ara, sıcaklıklar artacak! İşte sıcaklık tahminleriMeteoroloji açıkladı: Yağışlı havalara kısa bir ara, sıcaklıklar artacak! İşte sıcaklık tahminleriGündem

 