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Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Niğde'de 6 jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
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Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Merkez ilçesindeki 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Bor ve Altunhisar ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle 3 yıl süreli olarak ihale edilecek.

İhaleler, 18 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında yapılacak.

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