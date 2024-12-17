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Niğde'de jeotermal sahaları ihale edilecek

Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Niğde'de jeotermal sahaları ihale edilecek
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Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Altunhisar ve Bor ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahalarının ve Çiftlik ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasının açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 8 Ocak 2025'te saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

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