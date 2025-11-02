  1. Ekonomim
Nijerya Devlet Başkanı, Trump ile "Hristiyanlara yönelik saldırı" iddialarını görüşecek

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde "Hristiyanlara yönelik saldırı iddialarıyla" ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Devlet Başkanlığı Politika İletişimi Özel Danışmanı Daniel Bwala, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tinubu ile Trump arasında "önümüzdeki günlerde" bir görüşme yapılmasının planlandığını belirtti.

İki liderin, terörle mücadelede ortak kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Bwala, "Trump, Nijerya'ya silah satışına onay vererek önemli katkı sağladı. Tinubu da bu imkanı terörle mücadelede etkin biçimde kullandı ve kayda değer sonuçlar elde etti." ifadesini kullandı.

Görüşmenin Abuja'da ya da Washington'da yapılabileceğini aktaran Bwala, tarafların, Nijerya'daki terör örgütlerinin yalnızca Hristiyanları mı yoksa tüm inanç gruplarını mı hedef aldığı yönündeki farklı değerlendirmeleri de ele alacağını kaydetti.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

Donald Trump, dün ise Nijerya'da Hristiyanlara yönelik saldırıların sürdüğü iddiasıyla ülkeye yönelik tüm yardımların kesileceğini belirtmiş ve "Nijerya hükümeti bu durumu engellemezse, ABD'nin askeri müdahalesi ihtimal dahilindedir." açıklamasında bulunmuştu.

