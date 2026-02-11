Niksar’da cevizle kadın istihdamı artacak

Tokat’ın Niksar ilçesinde, coğrafi işaretli Niksar Cevizi’ni katma değerli ürünlere dönüştürerek kadın istihdamını artırmayı hedefleyen “Cevizden Emeğe Niksar’da Kadın İstihdamı ve Markalaşma Projesi” hayata geçiriliyor.

Tokat’ın Niksar ilçesine özgü coğrafi işaretli Niksar Cevizi’ni katma değerli ürünlere dönüştürerek kadın istihdamını güçlendirmeyi hedefleyen “Cevizden Emeğe Niksar’da Kadın İstihdamı ve Markalaşma Projesi” için imzalar atıldı.

Niksar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje ile hem yöresel bir değer ekonomiye kazandırılacak hem de kadınların üretim, istihdam ve markalaşma süreçlerinde aktif rol alması sağlanacak. Projenin sözleşmesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı tarafından imzalanarak resmen başlatıldı. Proje kapsamında, Niksar Cevizi’nin modern üretim teknikleriyle işlenmesi ve yenilikçi ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Uygulama sürecinde; geleneksel ürünlerin yanı sıra cevizli ekmek, kurabiye ve yenilikçi atıştırmalıklar gibi fırıncılık ürünleri üretilecek. İlçedeki kadın üreticiler ve girişimciler için hijyenik, modern ve HACCP standartlarına uygun bir üretim altyapısı kurulacak. Aylık yaklaşık 1,5 ton üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesiste, gıda güvenliği ve üretim hijyenine uygun faaliyet yürütülecek.

Proje çerçevesinde, Niksar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan destek alan 15–34 yaş aralığındaki 15 kadın istihdam edilerek üretim süreçlerine aktif şekilde dâhil edilecek. Sosyal eksen kapsamında işsiz kadın ve gençlere fırıncılık, gıda güvenliği ve üretim hijyeni alanlarında mesleki eğitimler verilerek kalıcı istihdam oluşturulması amaçlanıyor.

Ekonomik eksende Niksar Cevizi’nin coğrafi işaret değerinin korunarak modern teknolojiyle işlenmesi ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedeflenirken, kurumsal ve markalaşma ekseninde ise özgün bir marka kimliği oluşturulacak. Markalaşma, satış ve dijital pazarlama eğitimleriyle ürünlerin ulusal pazarlara ve e-ticaret platformlarına taşınması planlanıyor.

Toplam 5,5 milyon TL bütçeye sahip olan projenin 3,3 milyon TL’lik kısmı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek. Projenin, Niksar’da kadın istihdamına, yerel kalkınmaya ve coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilir biçimde ekonomiye kazandırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.