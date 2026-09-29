"NİLTİM'in İletişim ve enerji altyapısının iyileşmesi ekonomik faaliyetlerine güç katar"

ERHAN BEDİR

Bursa’nın önemli ticaret ve tedarik merkezlerinden Nilüfer Ticaret Bölgesi’nde yaklaşık 3 bin işletme faaliyet gösteriyor. Otomotiv yan sanayiden makineye, teknik ekipmandan ticarete kadar çok sayıda sektörü bünyesinde barındıran bölge, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki bazı organize sanayi bölgelerini aşan ihracat kapasitesine sahip firmalarıyla da dikkat çekiyor. Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren çok sayıda şirketin yer aldığı NİLTİM, buna karşın altyapı ve kamusal hizmetlerde ekonomik ölçeğine yakışmayan sorunlarla mücadele ediyor. Nilüfer Ticaret Bölgesi, klasik bir ticaret alanının ötesinde, farklı sektörlerin aynı coğrafyada kümelendiği güçlü bir ekonomik merkez niteliği taşıyor.

“NİLTİM’in ekonomik büyüklüğünü ortaya çıkaracağız”

NİLTİM’de yaklaşık 3 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini ve bölgede 18 bin civarında aktif çalışanın bulunduğunu belirten Zeydanlı, bölgenin ekonomik kapasitesinin bugüne kadar yeterince ortaya konulmadığını söyledi. Zeydanlı, “Bizim artık NİLTİM’in gerçek ekonomik büyüklüğünü ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için kapsamlı bir anket çalışması yürütüyoruz. İşletmelerimizin hangi sektörlerde faaliyet gösterdiğini, kaç kişiyi istihdam ettiğini, ihracat durumlarını ve ticari büyüklüklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Çalışma tamamlandığında NİLTİM’in Bursa ekonomisindeki gerçek ağırlığını daha net görebileceğiz” dedi.

“NİLTİM’i işletme sayısıyla değerlendirmek doğru değil”

Bölgenin yalnızca KOBİ’lerin bir arada bulunduğu bir ticaret alanı olmadığını vurgulayan Zeydanlı, NİLTİM’de Türkiye’nin farklı bölgelerindeki bazı organize sanayi bölgelerinden daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşan şirketlerin faaliyet gösterdiğini ifade etti. Zeydanlı, “Burada uluslararası pazarlarda çalışan, farklı ülkelere ihracat yapan ve Türkiye’ye döviz kazandıran firmalarımız var. Otomotiv ve yan sanayi başta olmak üzere asansör, cam, kıymetli maden, ısıtma-soğutma, pompa, sulama sistemleri ve perakende gibi çok farklı sektörler bölgemizde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla NİLTİM’in ekonomik yapısını sadece işletme sayısıyla değerlendirmek doğru değil” diye konuştu.

NİLTİM’deki altyapı problemlerinin yalnızca bölgesel hizmet eksikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Zeydanlı, altyapının doğrudan işletmelerin rekabet gücünü etkilediğini söyledi. Zeydanlı, “Bugün ihracat yapan bir firmanın interneti yavaşsa, enerjisiyle ilgili kapasite sorunu varsa, lojistik ve ulaşım altyapısında sıkıntı yaşıyorsa bunun maliyeti sadece o işletmeye çıkmıyor. Bu durum firmanın uluslararası rekabet gücünü de etkiliyor. Dolayısıyla NİLTİM’in altyapısını yalnızca bölgesel bir hizmet konusu olarak değil, Bursa’nın ticaret ve ihracat kapasitesi açısından değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

“Hedefimiz 600 üyeye ulaşmak”

NİLTİMDER’in yeni dönemde bölgedeki işletmeler arasındaki iletişimi ve ortak hareket kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Zeydanlı, yaklaşık 200 olan üye sayısını iki yıl içerisinde 600’e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Zeydanlı, “NİLTİM’de çok büyük bir ticari potansiyel var. Ancak işletmelerimizin birbirini daha iyi tanıması ve ortak iş yapma kültürünün gelişmesi gerekiyor. Bu nedenle sektörel komisyonlar oluşturmak, işletmelerimizi bir araya getirmek, sektörel tanıtım toplantıları ve istişare buluşmaları düzenlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.