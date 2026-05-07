Nisan ayında konkordato rekoru: En riskli sektörler hangileri?

Konkordato Takip platformunun verilerine göre nisan ayında 601 şirket konkordato başvurusunda bulundu. Bu şirketlerden 27’si için iflas kararı verilirken, 218’i geçici mühlet, 157’si ise kesin mühlet kararı aldı. Veriler, geçici mühlet ve iflas kararı verilen şirket sayılarının yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

Yılın ilk dört aylık verilerine bakıldığında ise geçici mühlet kararı verilen firma sayısının 683’e, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısının 577’e çıktığı görüldü. Bu dönemde iflasına karar verilen şirket sayısı da 89 oldu.

En riskli sektörler

Konkordato talebinde bulunan şirketlerin sektörel dağılıma bakıldığında ise en kırılgan sektörünün inşaat olmaya devam ettiği görüldü.

538 şirketle listenin başında yer alan inşaatı, 407 başvuruyla tekstil ve 152 başvuruyla metal ürün imalatı takip etti. Bu sektörleri sırasıyla gıda, mobilya ve tarım sektörleri izledi.

Konkordatoda zirve İstanbul’da

İlgili veriler ayrıca ekonomik darboğazın etkisinin en çok büyükşehirlerde hissedildiğini ortaya koydu.

En çok konkordato alan illerin başında 1547 ile İstanbul, 645 ile Ankara, 280 ile İzmir geldi. Bu illeri sırasıyla Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Denizli, Konya ve Balıkesir takip etti.