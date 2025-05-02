Nisanda İstanbul’un zam şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 216 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 46 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 Nisan ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcamaları grubunda yer alan Limon yüzde 43,97 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şu şekilde değişti:

• Eğlence ve Kültür; Ücretli Dijital Abonelikler yüzde 41,95

• Giyim ve Ayakkabı; Kadın Çanta yüzde 36,49

• Giyim ve Ayakkabı; Kadın Pardösü yüzde 29,32

• Giyim ve Ayakkabı; Kadın İç Çamaşır yüzde 28,00

• Giyim ve Ayakkabı; Kadın Elbise yüzde 26,37

• Konut; Elektrik Faturası yüzde 25,36

• Giyim ve Ayakkabı; Erkek Tişört yüzde 25,29

• Giyim ve Ayakkabı; Kadın Ayakkabı yüzde 23,99

• Giyim ve Ayakkabı; Erkek Gömlek yüzde 21,78

• Giyim ve Ayakkabı; Kadın Gömlek/Bluz yüzde 21,55

• Giyim ve Ayakkabı; Kadın Pantolon yüzde 18,17

• Haberleşme; Cep Telefonu Kontör Ücreti yüzde 16,99

• Giyim ve Ayakkabı; Kız Çocuk Elbise yüzde 13,99

• Gıda ve Alkolsüz İçecek; Simit yüzde 13,37

• Eğlence ve Kültür; Sinema-Tiyatro Bilet Ücreti yüzde 12,93 olmuştur.

Patlıcan yüzde 41,15 ucuzladı

2025 Nisan ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yer alan Patlıcan yüzde 41,15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şu şekilde oldu:

• Salatalık yüzde -32,30

• Çilek yüzde -25,19

• Taze Fasulye yüzde -25,05

• Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti yüzde -22,94

• Yeşil Soğan yüzde -22,23

• Sivri Biber yüzde -21,41

• Çarliston Biber yüzde -20,38

• Dolmalık Biber yüzde -19,87

• Domates Salkım yüzde -14,62

• Kabak yüzde -13,69

• Kıvırcık Salata yüzde -13,61

• Erkek Bot yüzde -9,09

• Set Üstü Ocak yüzde -5,78

• Ispanak yüzde -3,46

• Kaymak yüzde -1,18"