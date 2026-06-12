Nisan’da tavuk eti üretimi yüzde 1,8 artarak 236 bin tonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 0,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,6 arttı.

Bir önceki ay 232 bin 63 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 1,8 oranında artarak 236 bin 310 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 920 milyon 705 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adet oldu.