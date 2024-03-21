Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem'e bir görev daha

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abi Ghanem, Türkiye Genel Müdürlüğü görevinin yanı 1 Nisan'dan itibaren sıra Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra Gonzalez Velasco'ya bağlı olarak Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışacak.

Charbel Abi Ghanem

2003 yılında Notre Dame Üniversitesi (Lübnan) Reklam ve Pazarlama bölümünden mezun olan Charbel Abi Ghanem, pazarlama alanında yüksek lisans eğitiminin ardından Madrid IE Business School'da MBA derecesi yaptı.

İş hayatına 1999 yılında başlayan Abi Ghanem, 2012 yılında göreve başladığı Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlendi. Nissan Kuzey Amerika'da satış operasyon yöneticiliğinde, Nissan Avrupa'da ise pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında ve Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev aldı.