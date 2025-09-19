  1. Ekonomim
Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanacak

Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

Bir başka tebliğ kapsamında ise çeşitli araçlarda kullanılan dış lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

