Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün “makroekonomik istikrarın sağlanmasının mikroekonomik temelleri” üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Amerikalı ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford’a verildiğini açıkladı.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

Ödülün değeri 12 milyon İsveç kronu

Resmî adı “Alfred Nobel Anısına İsveç Merkez Bankası Ekonomi Bilimleri Ödülü” olan prestijli ödül, bu yıl açıklanan son Nobel ödülü oldu. Ödülün parasal değeri 12 milyon İsveç kronu (1,2 milyon dolar).

Tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış alanlarındaki Nobel ödülleri ise geçen hafta açıklanmıştı.

Robert E. Hall ve Michael Woodford kimdir?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verilmesine karar verdi.

İki ekonomist, “makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri” alanındaki çalışmalarıyla ödülün sahibi oldu. Araştırmaları, merkez bankalarının ve hükümetlerin ekonomik dalgalanmalara nasıl tepki vermesi gerektiğini anlamaya yönelik teorik modellerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Robert E. Hall, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve Hoover Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor.

Çalışmaları istihdam, işsizlik, enflasyon, teknoloji, rekabet ve ekonomi politikaları üzerinde yoğunlaşıyor.

Hall, özellikle ekonomik dalgalanmaların nedenleri, tüketim kararları ve iş gücü piyasasının işleyişi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor.

Ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerini inceleyen çalışmaları, ekonomik gelişmelerin ve işsizlik hareketlerinin analiz edilmesine katkıda bulunuyor. Hall, 2010 yılında Amerikan Ekonomi Birliği başkanlığını da yürüttü.

Michael Woodford ise Columbia Üniversitesinde politik ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. Araştırmaları ağırlıklı olarak makroekonomik teori, para politikası, enflasyon, faiz oranları ve merkez bankalarının iletişim stratejileri üzerine yoğunlaşıyor.

Woodford'un en önemli eserlerinden biri olan Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, para politikasının teorik temellerini ele alıyor.

Ekonomik aktörlerin beklentilerinin ve merkez bankalarının kararlarının enflasyon üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaları, modern para politikası tartışmalarında önemli bir yere sahip.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün arkasındaki çalışma

Hall ve Woodford'un ödüle layık görülmesini sağlayan çalışmaların merkezinde, bireylerin ve şirketlerin ekonomik kararlarıyla ülke ekonomisinin genel işleyişi arasındaki ilişki bulunuyor.

Makroekonomi; enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve faiz oranları gibi geniş ölçekli göstergeleri incelerken mikroekonomi, bireylerin ve şirketlerin tüketim, tasarruf, yatırım ve istihdam kararlarına odaklanıyor.

Mikroekonomik temeller yaklaşımı, hanehalklarının ve şirketlerin kararlarının ekonominin genel performansını nasıl etkilediğini açıklamayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, ekonomik şoklar karşısında uygulanacak para ve maliye politikalarının sonuçlarını anlamak için de kullanılıyor.

İki ekonomistin çalışmaları, merkez bankalarının ve hükümetlerin enerji krizleri, tüketim harcamalarındaki ani değişimler ve diğer ekonomik şoklar karşısında daha sağlam teorik modellerle hareket etmesine katkı sağladı.

2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kimler kazanmıştı?

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, inovasyonun ekonomik büyümeye etkisini açıklayan çalışmaları nedeniyle üç ekonomiste verildi.

Joel Mokyr: Teknolojik ilerlemenin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi nasıl desteklediğini tarihsel açıdan inceledi.

Philippe Aghion: İnovasyon, teknolojik gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Peter Howitt: Yeni ürünlerin ve teknolojilerin eski ürünlerin ve şirketlerin yerini almasıyla ortaya çıkan ekonomik dönüşümü açıklayan çalışmalara imza attı.

Aghion ve Howitt'in çalışmaları, ekonomide “yaratıcı yıkım” olarak bilinen sürecin matematiksel temellerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Bu kavram, yeni teknolojilerin ve yenilikçi şirketlerin mevcut üretim biçimlerini değiştirerek ekonomik büyümeyi desteklemesini ifade ediyor.

Daron Acemoğlu 2024'te Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların nasıl oluştuğu ve ülkelerin refahını nasıl etkilediğine yönelik çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.

İstanbul doğumlu Türk-Amerikalı ekonomist Daron Acemoğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) profesör olarak görev yapıyor.

Acemoğlu, Johnson ve Robinson'ın araştırmaları, ülkeler arasındaki refah ve gelir farklılıklarının açıklanmasında siyasi ve ekonomik kurumların rolünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, kapsayıcı kurumların ekonomik refahın gelişmesine katkıda bulunduğunu; toplumun geniş kesimlerini dışlayan, kaynakları belirli grupların çıkarları doğrultusunda kullanan kurumların ise uzun vadeli büyümeyi sınırlayabildiğini gösteren çalışmalar yürüttü.

Üç ekonomist, kurumların tarihsel gelişimini ve bunların ülkelerin ekonomik performansı üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalarıyla ödüle layık görüldü.