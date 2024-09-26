Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman: Trump seçilirse küresel ekonomi için şok olur

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Türkiye İş Bankası’nın 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" başlıklı konferansta konuşmacı oldu. Uluslararası iktisat, ticaret teorisi, ekonomik coğrafya ve uluslararası finans alanındaki akademik uzmanlığı ile tanınan Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Paul Krugman, “Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye” başlıklı bir konuşma yaptı.

“Yabancı yatırımcı güven arıyor”

Krugman, haberler/nobel-odullu-ekonomist-paul-krugman-cnbc-eye-konustu-yabanci-yatirimci-guven-ariyor-h4550">CNBC-e’ye verdiği röportajda, Türkiye'de işlerin istikrara kavuştuğunu söylerken, avantajlı bir ortam olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerinde yabancı yatırımcının güven aradığının da altını çizdi.

Gelişmekte olan ülkeler için hala kriz riski olduğunu belirten Krugman, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin yorumuyla da ilgi çekti:

“Trump seçilirse küresel ekonomi için büyük bir şok olur.”