Nohut ithalatında gözetim uygulaması kaldırıldı

Nohut (garbanzos) ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının ilgili tebliği, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nohut ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bir diğer tebliğle de söz konusu ürün kayda alınan eşya listesine eklenerek, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ile Ege İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri kayıt merkezi olarak yetkilendirildi.

