Nomura'dan Türkiye analizi: Yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini revize edildi

Nomura'da Genel Müdür Yardımcısı ve kıdemli Türkiye ekonomisti olan Zümrüt İmamoğlu, CNBC-e'de yayınlanan Küresel Görünüm programında Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, ocak ayı enflasyon verisi ve sepet ağırlıklarındaki değişimin beklentiler üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti: “Enflasyon bizim de beklediğimizden yukarı yönlü geldi. Enflasyon sepetinde değişiklik oldu, ağırlıklar yenilendi. Bizim açımızdan ocaktaki manşet enflasyonun yanında o sepetteki ağırlıktaki değişiklik daha önemli. Biz ocak ayına hiç bakmadan alt kalemlerdeki tahminlerimizi aynı tuttuğumuzda bile bu seneki enflasyonun 1.2 puan fazladan yukarı yönlü bir artış gerektiriyor. Bizim bu senenin sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 21.5'ti, 23'e çıkarmak zorunda kaldık. Yıl sonundaki politika faizi tahminimizi de yüzde 28'den 29'a çektik.”

"Şubatta da bir miktar artış bekliyoruz"

Zümrüt İmamoğlu, “Gıdanın şubatta da yükseleceğini düşünüyoruz. Yılın geneli açısından hizmet enflasyonunun ağırlığının yükselmesi yukarı yönlü etki yapacak. Geçen sene şubat enflasyonu oldukça düşük 2.3 seviyesinde gelmişti aydan aya. Bu seneki enflasyon bunun üzerinde kalacak. Gıdadaki yüksek gidişat da buna işaret ediyor. Dolayısıyla yıllık enflasyonda ocakta büyük bir düşüş görmedik. Şubatta da bir miktar artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TCMB nisan ayında faiz indirimlerine yeniden başlayacak"

Nomura ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu durumda TCMB'nin mart ayında da indirim için pek fazla yeri kalmıyor. 12 Mart'ta faiz indirimini pas geçeceğini tahmin ediyoruz. Ama sonrasında nisan ayında tekrar başlayacağını ve muhtemelen yazın indirim döngüsündeki hızı artırabileceklerini tahmin ediyoruz."