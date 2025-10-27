Nomura/İmamoğlu: Faiz indiriminin yansımaları sınırlı olur

Nomura Kıdemli Türkiye Analisti Zümrüt İmamoğlu, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puan faiz indirim yapmasını beklediklerini açıkladı. İmamoğlu, bu yıl enflasyon beklentilerinin de yüzde 31 olduğunu açıkladı.

CNBC-e canlı yayınına katılan İmamoğlu, "Ekimde enflasyonu 2,6 bekliyoruz ama 3'e yakın bir enflasyon görürsek yeniden değerlendirebiliriz, alt kalemler önemli olacak” derken, “Merkez Bankası'nın da gıda kaynaklı olarak hedefini revize etmesi muhtemel. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi, aslında revize edilmemesi gereken bir veri ama yüzde 16 çok iddialı” diye konuştu.

"Politika faizindeki indirim faiz oranlarına yansımıyor, son 100 puanlık indiriminde fazla yansımasını beklemiyorum" diyen İmamoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomik program devam edecektir. Ekonomi daha kısıtlı, ihtiyatlı şekilde seyreder. Gelecek yıl, cari açığın GSYH'nın %1,5-1,6'sı civarında olması muhtemel. Yabancılar, Türkiye'deki pozisyonlarını koruyor, carry tarafında biraz daha artış görülüyor. Önemli olan kompozisyon, kısa vadeden uzun vadeye geçmelerini istiyoruz. Faiz indirimi var ama halen mevduat faizi enflasyonun epey üzerinde. Dolayısıyla dövize yapısal talep yok."