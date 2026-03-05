Nomura/İmamoğlu'ndan TCMB tahmini: Faiz indirimi gelir mi?

Nomura Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Küresel Görünüm programında CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, jeopolitik gerilimin ekonomik etkilerinin henüz netleşmediğini belirterek Türkiye ekonomisinin Ukrayna savaşının başladığı döneme göre daha güçlü bir konumda olduğunu söyleyerek "Savaş sebebiyle tahminleri değiştirmek için henüz erken. Kriz sadece birkaç hafta sürecekse genele etkisi çok daha sınırlı olur. Türkiye, Ukrayna savaşının başladığı döneme kıyasla çok daha iyi bir noktada. Türkiye rezervker ve cari açık tarafında iyi bir noktada. Ukrayna savaşının yol açtığı gibi yüzde 5'in üzerinde bir cari açık olmaz." dedi.

"Eşel mobil uygulanmasaydı enerji fiyatlarının 50 baz puanlık etkisi olabilir"

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki olası etkisine de değinen İmamoğlu, eşel mobil mekanizmasının enerji fiyatlarının tüketici enflasyonuna doğrudan yansımasını sınırladığını vurguladı:

"Yıl sonuna kadar bu seviyelerde kalacağımızı varsayarak, dün gece olduğu gibi mali politikaların destek vermediği bir senaryoda olsaydık, 2 puana kadar artırabilirdi. Şimdi eşel mobil devreye girdi. Bu doğrudan yakıt fiyatları üzerinden enflasyonun etkisini sınırlayacak hem de doğalgaz elektrik zamları gelecek. Eğer sübvansiyonlar mali bir destekle artırılabilirse ve hala enflasyon hedefine uygun zamlar yapılabilirse o zaman bu kanallardan tüketici enflasyonu kanalına gelen enerji etkisi sınırlandırılabilir. O yüzden biraz mali politikaların ne kadar kullanılacağına bağlı olacak. Bu destek olmasaydı biz mart ayında 50 baz puanlık bir etki olabileceğini düşünüyorduk. Şimdi çok daha sınırlı bir etki göreceğiz. Bu anlamda etkiyi sınırlamış olduk."

"Petrol fiyatlarında normalleşme olursa nisanda faiz indirimi mümkün olabilir"

İmamoğlu, para politikasına ilişkin değerlendirmesinde Merkez Bankası’nın savaş sonrası piyasalara yönelik adımlarının zamanında atıldığını belirtti.

İmamoğlu’nun değerlendirmesine göre, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak para politikasında nisan ayında yeni bir gevşeme ihtimali gündeme gelebilir:

"TCMB savaş sebebiyle piyasalar açılmadan doğru adımlar atıldı. Bence ay sonuna kadar üst banda yakın bir gecelik faize gitmemiz bence yeterli olacaktır. Mart sonuna doğru petrol fiyatlarında bir geri dönüş, biraz daha normalleşme ya da bir miktar düşüş görebilirsek nisan ayında faiz indirimi mümkün olabilir."