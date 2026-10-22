Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye açıklaması: Fail değil, mağduruz

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Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki yatırım fonu krizinin ardından ülkedeki hisse senedi yatırımlarını yeniden değerlendirmeye başladı. Fon yönetimi, piyasalarda yaşanan gelişmelerden zarar gören yatırımcılar arasında yer aldıklarını belirterek Türkiye'deki pozisyonlarını yakından incelediklerini bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre, fonun CEO Yardımcısı Trond Grande, gazetecilerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'deki yatırım fonlarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Yaşanan süreçte yatırımcıların da zarar gördüğüne dikkati çeken Grande, "Burada kurbanın kim olduğunu biliyor musunuz? Potansiyel olarak manipüle edilen piyasa oyuncuları" ifadelerini kullandı.

Grande, fonun süreçteki konumuna ilişkin ise "Burada fail olmaktan çok mağdur durumundayız" dedi.

Türkiye'deki yatırımlar ve portföy yöneticileri incelemede

Grande, Norges Bank Investment Management'ın (NBIM) piyasalarda sorun yaşandığında yatırımlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'deki gelişmelerin ardından fonun ülkedeki hisse senedi pozisyonlarını ve Türkiye'de faaliyet gösteren dış portföy yöneticilerini değerlendirmeye aldıklarını açıklayan Grande, incelemelerin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Fon yönetiminin bu adımı, Türkiye'deki yatırım fonu krizinin uluslararası yatırımcılar üzerindeki etkilerini de gündeme taşıdı.

Türkiye'de 2,2 milyar dolarlık hisse senedi yatırımı bulunuyor

NBIM'in 30 Haziran tarihli son bildirimine göre, Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki hisse senedi yatırımlarının toplam değeri 20,4 milyar Norveç kronu, yaklaşık 2,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu tutar, fonun açıklanan son portföy büyüklüğünü yansıtırken Türkiye'deki yatırımların güncel değerine ilişkin yeni bir rakam paylaşılmadı.

Fon krizi sonrası borsada sert kayıplar

Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik incelemeler ve piyasa manipülasyonu iddiaları, hisse senedi piyasasında önemli dalgalanmalara neden oldu.

Bloomberg'in haberinde, Borsa İstanbul Tüm Hisseler Endeksi'nin eylül ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybettiği belirtildi.

Türkiye'de savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarda, bazı yerli yatırım fonlarının işlem hacmi sınırlı şirketlerin hisselerini biriktirerek fiyatlarını birkaç katına çıkardığı iddiaları inceleniyor.

Soruşturmalar kapsamında piyasa manipülasyonu iddialarına ilişkin adli süreçler devam ediyor.

Manipülasyon tespiti yapılan şirketlerde de yatırımı bulunuyordu

Haberde, Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki bazı yatırımlarına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Buna göre fon, düzenleyici kurumların 2025 yılında manipülasyon tespit ettiği üç Türk şirketinin hisselerini söz konusu tespitlerin ardından da portföyünde bulundurmaya devam etti.

Haberde, NBIM'in temmuz ayında yatırım fonu krizinin merkezinde bulunduğu belirtilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından düzenlenen halka arza da katıldığı aktarıldı.

Fon yönetimi ise Türkiye'deki yatırımlarını ve dış portföy yöneticilerini incelemeye aldığını belirtmekle birlikte, bu değerlendirmelerin sonucunda herhangi bir pozisyon değişikliğine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.