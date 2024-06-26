Norveçli emeklilik fonu KLP, İsrail bağlantısı nedeniyle Caterpillar'dan çıktı

Bloomberg'in haberine göre KLP, 69 milyon dolar değerinde Caterpillar hissesi ve tahvili sattı. Fonun sorumlu yatırımlardan sorumlu yöneticisi Kiran Aziz, Caterpillar ekipmanlarının “İsrail yerleşimlerinin önünü açmak için Filistinlilerin evlerini ve altyapılarını yıkmak üzere” kullanıldığına işaret etti. Aziz ayrıca Caterpillar ekipmanlarının İsrail ordusu tarafından kullanıldığına dair iddialara da atıfta bulundu.

Aziz, “Caterpillar diyalog konusunda istekli olduğunu göstermiş olsa da, şirketin yanıtları, savaş veya çatışma durumlarında bireylerin haklarının ihlal edilmesi veya uluslararası hukukun ihlal edilmesi riskini gerçekten azaltma kabiliyetini inandırıcı kanıtlar sunmadı. Şirket bize bu konuda herhangi bir şey yaptığına dair güvence veremiyor” diye konuştu.

Toplam varlıkları 100 milyar dolar

Toplam varlıkları yaklaşık 100 milyar dolar olan fon, kendisini sorumlu bir yatırımcı olarak tanımlıyor. Fon son yıllarda iklim riskleri nedeniyle Saudi Aramco'yu, insan hakları ihlalleriyle bağlantılı mülteci merkezlerini denetleyen ABD merkezli firmaları ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle bağlantılı diğer şirketleri hedef almıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, geçen hafta yayınladığı bir bildiride, İsrail'e askeri ekipman tedarik eden bir dizi şirket arasında Caterpillar'ı da göstermiş ve bu şirketlerde hissesi olan yatırımcıları “harekete geçmeye” çağırmıştı.