NOSAB, çevreci üretim ile büyümesini sürdürüyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), kuruluşunun 25. yılını kutladı. “Geleceğe İz Bırakanlar” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin kuruluşundan bugüne katkı sunan isimler bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, bölgenin yalnızca üretim yapan bir sanayi alanı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk üstlenen bir yapı olma hedefiyle kurulduğunu hatırlattı.

“22 bin istihdam 2 milyar dolarlık ihracat”

NOSAB’da 22 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini belirten NOSAB Kurucu Başkanı Yalçın Aras ise, bölgenin kuruluş sürecinden bugüne kadar geçen süreci anlattı. “Yaklaşık 28 yıl önce bir grup idealist sanayicinin hayaliyle başlayan süreç bugün Türkiye’ye örnek gösterilen bir organize sanayi bölgesine dönüştü.” diyen Yalçın Aras, “Altyapısını oluşturduğumuz organize sanayi bölgemiz bugün 2 milyar doları aşkın ihracatıyla, çevreci üretimin seçkin örneklerini sunuyor. Ortak akıl, emek ve dayanışma sayesinde büyük hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bugün 22 binden fazla çalışana istihdam sağlayan, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan güçlü bir üretim merkezi haline geldik” dedi.

NOSAB’ın başarısını bir bayrak yarışına benzeten Yalçın Aras, “Her yönetim kendisinden önce aldığı bayrağı daha ileri taşımak için çalıştı. Bu başarı birkaç kişinin değil, binlerce insanın ortak emeğinin sonucudur.” dedi.

“Geleceğe hazırlanmak zorundayız”

Dünyada üretim anlayışının hızla değiştiğine dikkat çeken Aras, sanayinin geleceğinin teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik üzerine kurulduğunu vurguladı. Gelecek nesillere yalnızca fabrikalar ve altyapılar bırakmanın yeterli olmadığını ifade eden Aras, üretim kültürü, çalışma disiplini, dayanışma ruhu ve teknolojiye uyum yeteneğinin de aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Erdem Saker: NOSAB, doğru planlama anlayışı ile örnek bir yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Erdem Saker ise NOSAB’ın kuruluş sürecine ilişkin anılarını paylaştı. Görev yaptığı dönemde Bursa’nın gelecekte yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyacağını öngördüklerini anlatan Saker, NOSAB’ın kurulduğu bölgenin bilinçli bir planlamayla seçildiğini söyledi. Bugün Bursa’daki many organize sanayi bölgesinin verimli tarım arazileri üzerinde bulunduğunu belirten Saker, NOSAB’ın ise doğru planlama anlayışıyla hayata geçirilen örnek bir yatırım olduğunu ifade etti.