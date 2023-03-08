Noter ücretlerine yüzde 100 zam!

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre yeni fiyatlar belirlendi.



Noterlik ücretleri iki katına çıktı. 8 Mart'tan itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacak. Bu ücret 500 TL'den az, 4,000 TL'den fazla olamayacak.

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL'den 17.32 TL'ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391.91 TL'den 783.82 TL'ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11.88 TL'den 23.76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3.71 TL'den 7.42 TL'ye çıkarıldı.