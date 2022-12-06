Novoferm Calematic, iş kazalarına dur diyecek

Hasan COŞKUN / SAKARYA

Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında oluşabilecek hasar veya kaza riskinin, işletmeleri emniyetli ve kesin çözümler bulmaya yönelttiğini belirten FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş, Novoferm Calematic Araç Otomatik Takozlama Sistemlerinin, yükleme alanlarında karşılaşılan olumsuz durumlara karşı geliştirilmiş, patentli, ideal ve alanında kendini kanıtlamış çözümler olduğunu söyledi.

Güneş, iş sağlığı ve güvenliğinde temel yaklaşımın ‘önleme faaliyetleri’ olduğuna da dikkat çekerek, “İşyerinin kuruluş aşamasından başlayarak işyerinde, sağlığı ve güvenliği tehlikeye düşürecek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması, kaldırılamıyorsa riskin minimize edilmesi için gerekli önleyici tedbirlerin alınması gereklidir. Ticaretin her geçen gün daha hızlı ve yoğun yaşandığı günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hareket noktası olan ‘çalışma ortamlarında en iyi yöntemlerin uygulanması’ prensibi, risklerden arındırılmış çalışma alanlarını zorunlu hale getirmektedir.” şeklinde konuştu.

Her 15 saniyede 160 işçi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her 15 saniyede 160 işçinin iş kazası geçirdiğine de dikkat çeken Güneş, işletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, Türkiye’nin de yararına olduğunu ifade etti.

Güvenli ve çevre dostu

Novoferm Calematic’in güvenli olmanın yanında çevre dostu bir ürün olduğunu da ifade eden Güneş, şöyle devam etti: “Basınçlı hava ile çalışan, pasif (kapalı) durumda hemzemin görünüme sahip, aktif (açık) olduğunda yukarı doğru kalkan takozlardan oluşan bir araç emniyet sistemidir. Araçların yükleme ve boşaltma esnasında, yükleme alanlarından zamansız uzaklaşmasına engel olur. Böylece; yükleme esnasında alandan araç ayrılması ile oluşacak forklift devrilmesi, görevlinin düşmesi gibi kazalarla oluşabilecek can ve mal kayıplarının meydana gelmesini önler. Takozlar hava basıncı ile çalıştığından dış alanda elektrik dolayısıyla kaçak veya çarpılma riski oluşmaz, sistemde yağ kullanılmadığı için de herhangi bir kazada çevreye yağ sızması riski içermez.”

25 yıllık üretim ve hizmet yolculuğunda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş çalışma ilkelerini benimseyen ve her zaman gelişime öncülük etme motivasyonu ile hareket eden FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri, tüm proje ortaklarının gelecek hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır.”